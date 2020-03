Coronavirus, UBI Banca sposta a giugno scadenze delle polizze pegno

editato in: da

(Teleborsa) – Slitterà al prossimo mese di giugno la vendita delle polizze pegno con scadenza nei mesi di dicembre 2019, gennaio – febbraio – marzo –

aprile 2020 dei clienti UBI Banca. È lo stesso istituto di credito a spiegare come la misura sia stata presa in considerazione dell’emergenza Coronavirus e nell’ambito delle azioni di sostegno alle attività.

“UBI Banca, in questo momento di difficoltà per il Paese, intende fare la sua parte fino in fondo e questa decisione è un’ulteriore testimonianza della vicinanza del nostro Istituto all’intera cittadinanza e, in particolare, ai suoi clienti e al territorio in cui opera” ha dichiarato Stefano Vittorio Kuhn, Responsabile della Macro Area Territoriale Milano ed Emilia-Romagna di UBI Banca che coordina l’attività Pegno estesa sul territorio nazionale.