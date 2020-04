Coronavirus, UBI Banca lancia i “Digital Live Talk”

editato in: da

(Teleborsa) – Programmi didattici “a domicilio” e contest sui temi della cittadinanza consapevole. Durante l’emergenza Covid-19 l’attività di educazione finanziaria promossa da UBI Banca, in collaborazione con FEduF – Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio creata da ABI, e rivolta a clienti, studenti e dipendenti, si trasferisce online e si arricchisce di nuovi contenuti e format.

Una prima iniziativa, riservati ai clienti dell’Istituto, – fa sapere la Banca in una nota – riguarda l’organizzazione di Digital Live Talk in diretta streaming che consentono, grazie alla capacità dei divulgatori scientifici di Taxi 1729, di affrontare con leggerezza riflessioni approfondite circa l’importanza di un’adeguata preparazione finanziaria e di un approccio razionale alle scelte economiche. Al via oggi,

il primo appuntamento dedicato a oltre 650mila clienti, oltre che ai dipendenti della banca, riguarda “Resilienza e gestione del cambiamento”. Obiettivo dei live show – spiega UBI Banca – è quello di “accompagnare i partecipanti alla scoperta dei meccanismi consci e inconsci che influenzano le nostre scelte, soprattutto nei momenti di crisi, fornendo così un supporto utile, alla luce dei principi della finanza comportamentale, a evitare di incorrere in decisioni irrazionali o sbagliate”. I nuovi appuntamenti previsti nelle prossime settimane, guideranno, per esempio, alla scoperta delle emozioni o di alcuni automatismi che, a nostra insaputa, condizionano fortemente i nostri comportamenti in campo economico, aiutandoci a identificarli e gestirli.

Prosegue inoltre, con nuove modalità interattive che contribuiscono ad accrescere la digitalizzazione della scuola italiana, il programma di attività di educazione finanziaria storicamente dedicato da UBI Banca ai giovani studenti delle scuole, che nel corso dell’anno scolastico 2018-2019 ha visto il coinvolgimento di oltre 17mila ragazzi in tutta Italia. L’Istituto partecipa alla diffusione dei programmi didattici online di FEduF per le scuole, gestiti con classi virtuali grazie all’utilizzo di piattaforme come Zoom, Teams e Google Meet. È in corso in particolare un progetto pilota nelle scuole secondarie di II grado delle Marche e dell’Abruzzo che – nell’ambito di un percorso formativo sulla cittadinanza responsabile – vede la partecipazione di oltre 350 alunni marchigiani e abruzzesi ai programmi di didattica online “Che impresa, ragazzi!” e “Teens”. Le attività di formazione hanno infatti, tra gli altri, l’obiettivo di fornire loro gli strumenti per la trasformazione di un’idea in un vero e proprio business plan, che consente la partecipazione a un contest. I progetti migliori saranno premiati in autunno.

“È indubbio che la pandemia abbia cambiato drasticamente la nostra vita e la nostra quotidianità che ha l’obiettivo di agevolare la creazione di partnership tra profit, non profit e pubblica amministrazione per la generazione di valore condiviso – ha dichiarato Riccardo Tramezzani, responsabile area UBI Comunità, divisione strategica di UBI Banca –. All’insegna dell’hashtag #iorestoacasa abbiamo scelto queste nuove modalità comunicative quale ulteriore canale non solo per restare vicini alla nostra clientela, oltre che ai giovani e alle scuole dei territori nei quali UBI Banca è maggiormente presente, ma soprattutto per continuare a promuovere con convinzione, come facevamo prima di questa situazione di emergenza sanitaria, l’educazione finanziaria. Uno dei messaggi cui teniamo particolarmente oggi è proprio quello della continuità: continuità nelle progettualità e continuità nelle azioni che contribuiscono al sostegno dei cittadini e a uno sviluppo economico e sociale sostenibile, anche se con modalità diverse e approcci innovativi”.

“Vogliamo suggerire alle famiglie di approfittare di questo periodo di permanenza a casa con molto tempo a disposizione per acquisire quelle competenze economiche di base tanto indispensabili quanto abitualmente trascurate per via dei mille impegni quotidiani – commenta Giovanna Boggio Robutti, direttore generale della FEduF –. Farlo non è difficile né noioso, grazie a questi nuovi format divulgativi che propongono contenuti esclusivi per approfondire argomenti di economia e finanza senza mai annoiarsi”.