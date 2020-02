Coronavirus, Trump: Italia “in difficoltà” ma presto per bloccare i voli

editato in: da

(Teleborsa) – Gli Stati Uniti monitorano tutti gli arrivi dalle aree infette dai focolai di Coronavirus e sono “molto, molto pronti” a fare tutto il necessario. Lo ha detto il Presidente Usa Donald Trump dalla Casa Bianca, sottolineando che finora gli Usa hanno avuto “un tremendo successo” nell’affrontare l’emergenza. Per Trump, che ha ammesso che l’Italia sia tra i Paesi “in difficoltà”, però è ancora troppo presto per gli Stati Uniti decidere eventuali restrizioni ai viaggi dall’Italia e dalla Corea del Sud. “Ora non è il momento giusto. Al momento giusto potremmo farlo, vedremo cosa succede”.

Facebook, intanto, ha deciso di mettere al bando sulla propria piattaforma spot che creano allarme o millantano cure ed antidoti contro il Coronavirus.

Nel nostro Paese il numero dei contagiati sale a 400 mentre si registrano i primi casi in Danimarca ed Estonia.

“La Cina è fiduciosa di avere il controllo dell’epidemia, in termini generali, entro la fine di aprile”, ha affermato Zhong Nanshan, pneumologo e capo del team di esperti medici della Commissione sanitaria nazionale, durante una conferenza stampa a Guangzhou, riportata dai media locali.