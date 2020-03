Coronavirus, Trump: all’Italia aiuti Usa per 100 milioni di dollari

editato in: da

(Teleborsa) – Massiccio aiuto degli Stati Uniti all’Italia con lo stanziamento di 100 milioni di dollari che prevede il rapido invio nel nostro Paese di materiale sanitario per le diverse e urgenti necessità, a partire dalle complesse apparecchiature di ventilazione per permettere la respirazione assistita dei numerosi pazienti in gravi condizioni. Lo ha annunciato il Presidente Trump dopo un lungo colloquio telefonico con il nostro Premier Giuseppe Conte.

Trump ha spiegato da Washington che si tratta appunto in gran parte di respiratori, ma anche di strumenti diagnostici all’avanguardia e di dispositivi medici di protezione per evitare i contagi da Covid-19. Il Presidente ha tenuto a precisare, in ogni caso, che gli Usa stanno già fornendo da alcune settimane respiratori e materiale sanitario all’Italia, come più recentemente, da quando si è aggravata la situazione in altri Paesi dell’Europa, anche a Spagna e Francia, i più colpiti dopo l’Italia dalle conseguenze dell’espandersi della pandemia.

“Giuseppe – ha aggiunto Trump chiamando confidenzialmente per nome il nostro Premier come è oramai solito fare da tempo – era molto contento”. Della “lunga e amichevole conversazione” con il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha riferito su Twitter anche lo stesso Presidente del Consiglio. “Sono molto grato per la solidarietà e il sostegno degli amici americani – ha scritto Conte – e continuiamo a lavorare insieme per vincere questa difficile sfida”.

