Coronavirus, Trenitalia riduce 76% di Frecce destinazione Nord

(Teleborsa) – A seguito delle disposizioni emanate domenica 8 marzo 2020 dalle Autorità competenti in materia di prevenzione e diffusione del Coronavirus (poi estese il giorno successivo) l’offerta commerciale delle Frecce è stata rimodulata.

Circa il 76% delle corse AV da e per le Regioni del Nord non verrà così effettuato. Modifiche anche per i collegamenti Thello da e per la Francia. Tutti gli aggiornamenti sono disponibili sul sito Trenitalia nelle sezioni Nuove misure a tutela della salute e Notizie Infomobilità.