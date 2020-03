Coronavirus: test sierologici nelle Regioni del Nord

editato in: da

(Teleborsa) – Le Regioni del nord, maggiormente colpite dalla diffusione del coronavirus, valutano il ricorso alla diagnosi sierologica, che serve a capire se la persona è entrata in contatto con il coronavirus e ha sviluppato le difese immunitarie. Si tratta di un test che non sostituisce quello di tipo molecolare, ovvero il tampone, con cui si ha certezza dell’infezione in corso.

Regione Lombardia ha scelto di avviare un percorso di valutazione scientifica su oltre cento tipologie di test per la rilevazione degli anticorpi da coronavirus, al fine di individuare la metodologia più affidabile ed efficace con l’obiettivo di estenderla a tutta la popolazione. Il motivo lo ha spiegato l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, il quale sottolinea come si rischia di non avere la certezza del risultato in quanto una persona che abbia sviluppato gli anticorpi, circa 14 giorni dopo l’infezione, può continuare a contagiare anche dopo la scomparsa dei sintomi.

Il governatore del Veneto, Luca Zaia, ha annunciato invece l’avvio immediati dei test sierologici attraverso il prelievo del sangue” per capire se i pazienti hanno già gli anticorpi da coronavirus e ne sono immunizzati. In Veneto si partirà con i dipendenti della sanità e delle case di riposo.

Lo stesso in Liguria, dove sono iniziati i test sierologici di massa sul personale della sanità e, a partire da oggi, nelle RSA sia sul personale che sugli ospiti. Nelle prossime settimane i test saranno estesi a chi lavora nei servizi pubblici essenziali, nei cantieri e agli operatori della catena alimentare

La Regione Emilia-Romagna è pronta a partire con lo screening di massa a tutto il personale sociosanitario, da Piacenza a Rimini. Domani arriveranno i primi 50mila test sierologici e giovedì si inizierà con i prelievi, al personale della sanità pubblica e privata convenzionata e a quello dei servizi socioassistenziali dell’intero territorio regionale. L’obiettivo è arrivare a 200mila test complessivi.

