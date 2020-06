Coronavirus, Tecnocasa: “Compravendite I trimestre in calo. Nel 2020 -100mila”

editato in: da

(Teleborsa) – Rallentano le compravendite immobiliari a causa dell’emergenza Coronavirus. I primi tre mesi del 2020 si chiudono con un calo del 15,5% delle transazioni che si portano a 117.047 rispetto alle 138.525 dello scorso anno. Tra le metropoli spiccano Napoli e Bari (-19,5 %), Milano (-19,3%) e Genova (-19,2%). Il ribasso meno importante ha interessato Bologna che chiude con -6,4%. Questo il quadro che emerge dallo studio Tecnocasa su dati Istat.

“Gli effetti sui volumi – secondo al Rapporto – si vedranno anche nel secondo trimestre dell’anno”. A livello di compravendite, l’impatto del Covid porterà – per Tecnocasa – a un ridimensionamento dei volumi di circa 100mila compravendite rispetto alla chiusura del 2019.

I prezzi nelle grandi città “potrebbero volgere alla stabilità”, ma – evidenza lo studio – sono attesi “ritocchi verso il basso per quelle realtà con un mercato immobiliare che difetta in termini di qualità e verso l’alto per immobili di buona qualità e con caratteristiche di pregio”.

Se si dovesse concretizzare il desiderio emerso durante la pandemia di case con spazi esterni potrebbe anche continuare la ripresa delle zone periferiche delle metropoli e dell’hinterland delle grandi città dove è più facile trovare queste tipologie a prezzi più vantaggiosi. Nonostante i bassi tassi di interesse che rendono decisamente convenienti i mutui “l’incognita maggiore che incombe sul mercato immobiliare – conclude lo studio – è l’andamento dell’economia, in particolare dell’occupazione”.