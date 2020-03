Coronavirus, su Facebook le rassicurazioni del Governo

editato in: da

(Teleborsa) – Sono già oltre 3.500 le domande di adesione alla task force di medici che il Governo ha intenzione di mettere rapidamente in piedi per contrastare l’emergenza Coronavirus. La notizia arriva direttamente dal Primo Ministro Giuseppe Conte che sulla sua pagina Facebook ringrazia i medici a lavoro in tutta Italia: “Grazie a tutti, eroi in camice bianco”.

E sempre dalle loro pagine Facebook arrivano le rassicurazioni sulla piena collaborazione di tutto l’esecutivo arrivano anche da rappresentanti di altri dicasteri. Per il ministro degli Esteri Luigi Di Maio “da soli non si va da nessuna parte, bisogna sempre lavorare in team, coesi, come una squadra” ed elenca tutti i suoi viceministri e sottosegretari, che stanno dando “un contributo concreto come ministero degli Affari Esteri al governo e al Paese”.

Dal Mef, invece, la viceministra Laura Castelli fa sapere che si sta già lavorando al prossimo disegno di legge, “in cui prevederemo, sulla base del calo dei fatturati, un ristoro per le imprese”. La sospensione del Patto di Stabilità, sottolinea la Castelli, “ci permette di pensare di nuovo a sostenere sanità, imprese, famiglie”.