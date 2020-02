Coronavirus, S&P taglia le stime del Pil globale

editato in: da

(Teleborsa) – S&P Global taglia le stime del Pil globale a causa del coronavirus che ha raggiunto oggi oltre 44mila contagiati e più di 1100 morti in Cina.

In un report, l’agenzia di rating ha infatti sottolineato che “la velocità e la diffusione del nuovo coronavirus negli ultimi due mesi rappresentano un rischio per l’economia globale e il credito” e il conseguente rallentamento della Cina, le cui previsioni sul Pil sono state ridotte dal 5,7 al 5%, impatterà per lo 0,3% sul prodotto interno lordo globale nel 2020.