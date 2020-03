Coronavirus, Solidarietà Digitale: Windtre con partner anche a sostegno dei ristoratori

editato in: da

(Teleborsa) – In un momento di grave emergenza sanitaria e crisi economica, l’Italia sta cercando di dare il meglio di sé. Per limitare le ripercussioni e conseguenze del COVID-19, infatti, il Ministero per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione, insieme ad Agid (Agenzia per l’Italia Digitale, ndr), ha lanciato l’iniziativa “Solidarietà Digitale”. Una collaborazione operativa tra sfera pubblica e privata con lo scopo di supportare concretamente aziende e cittadini, offrendo servizi a titolo gratuito. Un modo assolutamente “smart” per aiutarci ad affrontare le restrizioni previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Un mondo di opportunità digitali, dunque, a disposizione di chiunque: da Cisco che offre gratuitamente alle scuole la sua piattaforma Webex per tenere lezioni da remoto, Esselunga che consegna a domicilio gratuitamente la spesa online fatta dagli over 65, Windtre, Vodafone e Tim che offrono giga illimitati.

Particolare l’attenzione verso la categoria dei ristoratori, tra le più penalizzate, che iPratico, con soluzioni di connettività Windtre e applicativo gestionale Horeca (Hotel-Restaurant-Caffè) che gira su IOS di Apple, offre gratuitamente fino al 31 maggio la sua piattaforma di gestione delle ordinazioni online appunto ai ristoranti e centri di gastronomia che hanno deciso di resistere continuando con i servizi di delivery dei propri prodotti.

Tra i tanti settori, quello della ristorazione è infatti sicuramente tra i più colpiti dalla crisi e dall’emergenza COVID-19. Ecco perché iPratico, software house specializzata nello sviluppo di gestionali di cassa, ha deciso di mettere a disposizione gratuitamente fino al 31 maggio, la sua soluzione composta da un’applicazione nativa Apple + una Web App per consentire a ristoranti, pizzerie, piadinerie, hamburgherie e ogni altro tipo di attività, di poter operare al meglio della rispettive possibilità del momento.