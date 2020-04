Coronavirus, SNCF: TGV per trasferire 30 malati in terapia intensiva

editato in: da

(Teleborsa) – Un TGV (Train à Grande Vitesse) delle ferrovie francesi SNCF ha effettuato giovedì 26 marzo, per conto del Ministero della Solidarietà e della Salute, il trasporto di trenta pazienti ricoverati in terapia intensiva nel contesto della pandemia da Covid-19. A bordo del convoglio, in attesa dal pomeriggio del giorno precedente su uno dei binari della stazione Paris Est, sono state sistemate complesse attrezzature mediche insieme a personale medico e infermieristico.

I trenta pazienti sono stati trasferiti sul TGV alle 6,00 del mattino seguente. La partenza da Paris Est è avvenuta alle 11,00. Un primo gruppo di ammalati era diretto ad Angers (Regione dei Paesi della Loira), un altro a Nantes (Regione nord-occidentale della Bretagna).

SNCF (Société Nationale des Chemins de fer Français) si era mobilitata per il “viaggio speciale sanitario” lunedì 23 marzo a seguito di richiesta formale da parte delle autorità di Parigi. Un macchinista, un responsabile della trazione e due assistenti hanno formato l’equipaggio del treno, con l’assistenza di due supervisori del polo di supporto guida TGV. Inoltre, essendo i pazienti in terapia intensiva assistiti da respiratori, un tecnico elettrico del Technicentre dell’Europa orientale (TEE) ha preso parte al viaggio per garantire appunto l’erogazione dell’energia elettrica in tutti gli ambienti all’interno del treno.

L’intero personale in servizio a bordo di questo TGV in “servizio speciale d’emergenza” è stato dotato di tutti i dispositivi di protezione individuale, ma anche per eventuali imprevisti che si fossero presentati durante il viaggio. Al rientro a Parigi da Nantes il treno è stato completamente sanificato.