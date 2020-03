Coronavirus, SkyTeam, oneworld e Star Alliance: appello a Governi e stakeholder

editato in: da

(Teleborsa) – Le tre alleanze fra compagnie aeree che operano a livello globale, SkyTeam, oneworld, e Star Alliance, a nome di tutte le rispettive aerolinee associate, lanciano insieme appello a Governi e stakeholder per provvedimenti contro le sfide senza precedenti che il settore dell’aviazione sta affrontando a livello globale a causa della pandemia da COVID-19.

Le tre grandi alleanze globali, che insieme rappresentano circa 60 compagnie aeree in tutto il mondo, sostengono con forza la richiesta dell’International Air Transport Association (IATA) agli enti regolatori affinché, alla luce del crollo della domanda da parte dei passeggeri, sospendano le regole di utilizzo degli slot nella stagione estiva 2020. Regole che impongono almeno l’80% di utilizzo, pena la decadenza.

Accolte con favore le sospensioni temporanee da parte di alcuni enti regolatori delle normative vigenti in materia di conservazione degli “slot”, le “Tre alleanze” sollecitano altri a seguirli prontamente. Chiedono inoltre che venga presa in considerazione la sospensione delle “regole” per l’intera stagione operativa.

L’impatto del COVID-19 sul settore del trasporto aereo è, infatti, oltremodo significativo. La IATA, l’Associazione internazionale delle compagnie aeree, stima infatti una perdita dei ricavi fino a 113 miliardi di dollari per i vettori del trasporto passeggeri.

Per mitigare le enormi pressioni che le compagnie aeree subiscono nell’ambiente in cui attualmente operano, e a sostegno della dichiarazione fatta da IATA lo scorso 12 marzo, le tre alleanze esortano i Governi di tutto il mondo a prepararsi al grande impatto economico derivante dalle azioni intraprese per contenere la diffusione del COVID-19 e a valutare tutti i possibili mezzi per aiutare il settore durante questo periodo senza precedenti.

Le alleanze invitano anche gli stakeholder a fornire supporto. Gli operatori aeroportuali, ad esempio, sono invitati a valutare la riduzione dei diritti di atterraggio (landing charges and fees) per alleggerire la pressione finanziaria affrontata dalle compagnie aeree, a fronte del forte calo della domanda di trasporto.

L’impatto umano e finanziario che l’epidemia COVID-19 sta avendo sul settore dell’aviazione non ha precedenti – ha detto Kristin Colvile, CEO and Managing Director di SkyTeam – e SkyTeam, insieme ai suoi partner, sta sollecitando tutte le istituzioni coinvolte e le parti interessate nell’ambito del settore per affrontare questi tempi straordinari con misure eccezionali, quali la riduzione dei fee riferiti agli slot, ai servizi aeroportuali e di sorvolo”.

“Durante tempi incerti e difficili come questi – ha dichiarato Rob Gurney, CEO di oneworld – è importante che il settore del trasporto aereo lavori ancora a più stretto contatto con gli stakeholder per mitigare gli impatti negativi causati dal virus e collaborare nelle aree sotto il nostro controllo. I Governi devono attuare le misure che ritengono necessarie per contenere la diffusione del COVID-19 e devono essere preparati per le implicazioni economiche su larga scala che deriveranno da tali misure”.

Per quanto riguarda Star Alliance, il CEO Jeffrey Goh ha commentato: “Le circostanze senza precedenti innescate dall’epidemia di coronavirus rappresentano una minaccia esistenziale non solo per il settore aereo, ma più in generale per il commercio e gli scambi globali e la connettività sociale. Poiché le compagnie aeree estendono i propri limiti per gestire la crisi, è altrettanto fondamentale che Governi e stakeholder evitino ulteriori oneri e intensifichino le misure, come alcuni già fanno, per garantire il futuro del settore dei viaggi”.