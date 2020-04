Coronavirus, Sindacati chiedono incontro urgente a Conte

editato in: da

(Teleborsa) – Dai sindacati, Cgil, Cisl e Uil, arriva la richiesta di un incontro urgente con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte per un confronto sulla ripresa delle attività produttive, economiche e sociali.

“Riteniamo fondamentale – scrivono a Conte i sindacati – che venga mantenuto un forte presidio e una regia nazionale sul tema della sicurezza e della tutela massima della salute per tutti i lavoratori e le lavoratrici. Il nostro obiettivo è, lavorando insieme, arrivare preparati alle scadenze di maggio contenute nel Dpcm del 10 aprile”.

Le tre sigle hanno, inoltre espresso preoccupazione in merito alle “iniziative di singole regioni o realtà territoriali del Paese” perché ritengono che in tal modo “si possano pregiudicare gli sforzi che tutto il Paese ha messo in campo, con il rischio di non garantire regole omogenee per tutti. Non è il momento – conclude la nota dei sindacati – delle fughe in avanti o dei protagonismi”.