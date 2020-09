Coronavirus, si valuta nuovo lockdown a Londra

editato in: da

(Teleborsa) – La Gran Bretagna è a un “punto critico” in cui potrebbero essere introdotte “misure più restrittive” per rallentare la diffusione del coronavirus. Lo ha detto senza giri di parole a Sky News il segretario alla Salute, Matt Hancock, confermando che sono in corso “discussioni su un potenziale lockdown a Londra”.

“Le persone si sono rilassate durante l’estate”, ma “ora è il momento in cui tutti devono tornare” a seguire le regole, ha avvertito. Hancock ha chiesto agli abitanti di Londra di lavorare da casa, ove possibile. Già il sindaco di Londra Sadiq Khan aveva disposto che i dipendenti pubblici lavorassero in smart working, mentre finora il Governo non si era espresso in merito.

Continua a preoccupare la situazione in India dove il numero di casi confermati di Covid-19 è salito a oltre 5,4 milioni, come ha confermato il Ministero federale della salute indiano. Nelle ultime 24 ore, sono stati segnalati più di 92mila nuovi casi da tutto il Paese. Più di mille i decessi.

Numeri allarmanti anche in Francia, dove sono stati registrati 10.569 nuovi casi di coronavirus in un giorno, in calo però rispetto al giorno precedente quando erano stati 2.929 in più. Lo riferisce Le Parisien.