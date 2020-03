Coronavirus, Serracchiani sollecita Governo su “corsie verdi” per merci

editato in: da

(Teleborsa) – “Il Governo faccia proprio l’annuncio a Bruxelles della Presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, a proposito della pubblicazione delle linee guida per l’istituzione di “green lane”, corsie preferenziali per la circolazione delle merci ai confini interni della Unione Europea, in modo da attuare al più presto le “corsie verdi” sulle frontiere, coordinandosi innanzitutto con gli Stati vicini prossimi. I blocchi di Tir e autocarri uniti ai colli di bottiglia che abbiamo visto recentemente e continuiamo a vedere sono un pericolo micidiale per l’economia europea e italiana in particolare”.

Lo ha affermato la ora deputata al Parlamento italiano e già Governatore della Regione FVG Debora Serracchiani, che ha aggiunto: “L’indicazione della Presidente von del Leyen è quanto mai opportuna e risponde a una giusta richiesta di presenza dell’Europa. Ma ricordiamo che, in ultima istanza, le politiche Ue vanno attuate appunto dai Governi”.