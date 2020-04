Coronavirus, Savino Del Bene organizza volo charter da Cina per rifornimento DPI

editato in: da

(Teleborsa) – Savino Del Bene, azienda di trasporti internazionali, è impegnata nell’attività di distribuzione logistica su tutto il territorio Nazionale di Dpi (Dispositivi Protezione Individuale) e Dms (Dispositivi Medico Sanitari), per fronteggiare l’emergenza coronavirus.

“Già a partire da fine febbraio, quando ancora l’emergenza era limitata alle regioni del Nord Italia, con il contributo delle filiali italiane e quella di Shanghai, Savino Del Bene – fa sapere la multinazionale in una nota – si è attivata con l‘iniziativa di raccolta di aiuti umanitari “Campaign for Aid & Relief” per ospedali, farmacie, cliniche e altre realtà garantendo servizi di spedizione con cadenza settimanale”.

Con il diffondersi dell’emergenza e con l’aumento delle richieste per l’approvvigionamento di materiale sanitario, il Gruppo, presente in Cina da venti anni attraverso una rete di 14 uffici, – prosegue la nota – ha organizzato con la sua controllata Savino Del Bene Shanghai in breve tempo un volo Charter con destinazione finale Roma Fiumicino per il rifornimento di dispositivi di protezione individuale per le diverse strutture ospedaliere e della Protezione civile. “L’aereo cargo B777F-200 decollato da Shanghai PVG – annuncia l’azienda – è atterrato questa mattina all’aeroporto di Fiumicino con un carico di 100 tonnellate, 550 metri cubi, di cui 2 milioni di mascherine protettive e forniture mediche”. Dopo le procedure di sdoganamento, la merce sarà distribuita nelle varie strutture sanitarie di tutta Italia.