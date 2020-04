Coronavirus, Sangalli: “Con questa Fase 2 danni gravissimi a imprese e lavoro”

editato in: da

(Teleborsa) – “La Fase 2 rinvia la riapertura degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e di tante attività del turismo e dei servizi. Ogni giorno di chiusura in più produce danni gravissimi e mette a rischio imprese e lavoro“. Questo il commento del presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, all’indomani delle disposizioni annunciate dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

“In queste condizioni – sottolinea Sangalli – diventa vitale il sostegno finanziario alle aziende con indennizzi a fondo perduto che per adesso non sono ancora stati decisi. Bisogna invece agire subito e in sicurezza per evitare il collasso economico di migliaia di imprese”.

Pertanto da Confcommercio arriva la richiesta di “un incontro urgente, anzi urgentissimo” al premier Conte. Due i punti fondamentali per Sangalli: “riaprire prima e in sicurezza e mettere in campo indennizzi e contributi a fondo perduto a favore delle imprese”.