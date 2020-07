Coronavirus, salgono ancora i contagi: in calo i decessi

editato in: da

(Teleborsa) – Tornano a salire i contagi da coronavirus in Italia dove, nelle ultime 24 ore, si sono avuti 229 nuovi casi contro i 193 del giorno prima. Più della metà (119) in Lombardia: il totale sale così a 242.363.

Sono i dati forniti dal Ministero della Salute nel bollettino quotidiano sull’emergenza coronavirus in Italia. In dettaglio, per la Lombardia 35 casi sono a Milano, di cui 15 a Milano città, 28 a Bergamo, 15 a Mantova e 14 a Brescia. Non ci sono nuovi casi a Lodi, la provincia dove si è sviluppato il coronavirus in Italia, un solo positivo a Sondrio, Lecco e Como.

In calo i decessi: 12 quelli delle ultime 24 ore, contro i 15 del giorno precedente. Le vittime da Covid-19 in Italiano salgono così 34.926.

In diminuzione anche i ricoveri in terapia intensiva: -2 rispetto al giorno prima per un totale di 69 pazienti. Quasi la metà (30) sono in Lombardia; seguono Lazio (13), Piemonte ed Emilia Romagna (10).

I ricoverati con sintomi sono 871 (-18), 12.519 le persone in isolamento domiciliare, in calo rispetto a mercoledì. Gli attualmente positivi sono 13.459, in flessione rispetto ai 13.595 di ieri.

Aumentano i guariti con + 338 rispetto al giorno prima per un totale di 193.978. I tamponi nelle ultime 24 ore sono stati 52.552, circa 2mila in più di ieri. Il totale sale a 5.806.668.