(Teleborsa) – Saipem smentisce la notizia che l’italiano trovato positivo al CoronaVirus in Nigeria sia entrato negli uffici dell’azienda. La precisazione è stata pubblicata sul sito di Linkedin dell’azienda di San Donato Milanese.

La persona, di cui per ragioni di privacy non si rende noto il nome – si sottolinea – non è mai stata nelle ultime settimane in uffici Saipem in Italia o in Nigeria.