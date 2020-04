Coronavirus, rallenta incremento vittime e ricoveri in terapia intensiva

editato in: da

(Teleborsa) – “Oggi sono due i dati positivi: diminuiscono i ricoverati in reparti ordinari e nelle terapie intensive”. Nel dettaglio – ha annunciato il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, durante la consueta conferenza stampa delle 18 – “diminuiscono di 17 unità i malati in terapia intensiva e vi sono 68 pazienti in meno rispetto a ieri nei reparti ordinari”. In Italia rallenta significativamente anche l’incremento del numero di vittime da Covid-19 dove, oggi, con 525 decessi (15.887 in totale dall’inizio dell’emergenza sanitaria), si è registrato – sottolinea Borrelli – “il numero più basso dal 19 marzo”. Sabato l’aumento era stato di 681. Cresce, contestualmente, il numero dei guariti che diventano 21.815, 819 in più rispetto a ieri.

Buone notizie che, tuttavia, avverte il Capo della Protezione civile, “non ci devono portare ad abbassare la guardia. È fondamentale – ha ribadito Borrelli in vista della Pasqua – continuare a stare a casa e uscire solo per necessità”.

Per quanto riguarda la questione mascherine il Capo della Protezione civile ha confermato l’importanza del loro utilizzo per “evitare la diffusione del contagio”, aggiungendo che nel nostro Paese “si è avviata una fiorente attività produzione di mascherine ad uso della popolazione”.

Borrelli ha, infine, annunciato che “da oggi non si trasferiscono più i malati fuori della Lombardia perché non c’è più bisogno di un alleggerimento del sistema sanitario lombardo”.