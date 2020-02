Coronavirus, Raggi incontra associazioni commercianti

editato in: da

(Teleborsa) – La Sindaca di Roma Virginia Raggi ha incontrato questa mattina in Campidoglio le organizzazioni di categoria dei commercianti di Roma, per un aggiornamento in tema di prevenzione del Coronavirus.

Alla riunione – si legge nella nota ufficiale – hanno preso parte i rappresentanti di Camera di Commercio, Confcommercio, Confesercenti e Cna di Roma. Dall’incontro è emersa la volontà di aprire un tavolo permanente con le associazioni di categoria per seguire l’evolversi della situazione e valutare l’impatto economico sull’economia cittadina. Un nuovo appuntamento verrà fissato già per la prossima settimana. Le organizzazioni presenti hanno assunto l’impegno di chiedere ai propri associati di esporre negli esercizi commerciali della città la locandina diffusa dalla Regione Lazio per comunicare al pubblico le misure necessarie in questo frangente.

“La sindaca Raggi ribadisce la necessità di rassicurare i cittadini sull’impegno di Roma Capitale e delle altre istituzioni per prevenire la diffusione del virus, e di raccomandare a tutti di seguire regole e indicazioni definite da Governo, Protezione civile nazionale, Ministero della Salute e Regione Lazio”, conclude la nota.

BELLANOVA: TEMPO DELLA RESPONSABILITA’, NO POLEMICHE – Un’azione incisiva a livello locale ma anche nazionale ed europea come testimoniano le parole della Ministra dell’Agricoltura Teresa Bellanova: “E’ essenziale uniformare il livello dei controlli in tutta l’Unione Europea. Basta polemiche. E’ il tempo della responsabilità e del lavoro di tutti, nell’interesse dei cittadini e del paese”, ha detto stamattina in riunione con i colleghi del Governo, i Presidenti di regione e gli staff tecnici presso la sede della Protezione Civile per fare il punto sulla vicenda Coronavirus.

“La nostra priorità è salvaguardare la salute dei cittadini, fornire un’informazione corretta e trasparente, e garantire la tenuta della nostra economia. Per questo, ha concluso la Ministra “dobbiamo lavorare uniti, e assicurare un’azione di Governo fondata su chiarezza, coerenza e armonia delle decisioni”.