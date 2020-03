Coronavirus, Qantas e Jetstar: più di 150 aerei “a terra” in Australia entro fine marzo

editato in: da

(Teleborsa) – Più di 150 velivoli delle compagnie australiane Qantas e della sussidiaria low cost Jetstar saranno temporaneamente messi a terra, inclusi tutti gli A380, i 747 e i B787-9 di Qantas e i B787-8 di Jetstar. Il “fermo” dovrebbe durare dalla fine di Marzo almeno sino al termine di maggio. Sono in corso “colloqui” con gli aeroporti e il Governo sui parcheggi per questi aerei. La flotta cargo di Qantas continuerà invece a essere pienamente utilizzata. Alcuni aeromobili passeggeri domestici saranno anche utilizzati per voli solo cargo, per sostituire la capacità persa dai normali servizi di linea.

Già all’inizio di questa settimana, Qantas e Jetstar, causa dilagare del coronavirus e della conseguente grave flessione del trasporto aereo mondiale, avevano annunciato tagli al 90% dei voli internazionali e a circa il 60% di quelli nazionali. Ora, a seguito delle nuove raccomandazioni del Governo federale australiano, i voli internazionali regolarmente programmati continueranno fino alla fine di marzo per facilitare il rimpatrio e saranno quindi sospesi almeno fino alla fine di maggio 2020. Come vettore nazionale, Qantas sta valutando con il Governo federale la prosecuzione di alcuni collegamenti strategici.

“Gli sforzi per contenere la diffusione del Coronavirus – ha dichiarato il CEO di Qantas Group, Alan Joyce – hanno portato a un forte calo della domanda di viaggi, cose che non avevamo mai visto prima. Questo sta avendo un impatto devastante su tutte le compagnie aeree. In questo momento siamo in una forte posizione finanziaria, ma con l’enorme calo delle entrate che stiamo affrontando, dobbiamo prendere decisioni difficili per garantire il futuro del vettore. La realtà è che avremo 150 aerei a terra e purtroppo non c’è lavoro per la maggior parte della nostra gente. Invece di perdere questi impiegati altamente qualificati di cui avremo bisogno quando la crisi passerà, stiamo invece mettendo in stand down i due terzi dei nostri 30.000 impiegati fino almeno alla fine di maggio. Durante questo periodo la maggior parte delle nostre persone utilizzerà vari tipi di ferie pagate e avremo a disposizione diverse opzioni di assistenza”.

Dunque, da fine marzo tutti i voli internazionali Qantas e Jetstar regolarmente programmati dall’Australia saranno sospesi. Alcuni potrebbero continuare al fine di mantenere collegamenti chiave, in base alle “discussioni” in corso con il Governo federale. Jetstar Asia (Singapore) sospenderà tutti i voli dal 23 marzo ad almeno il 15 aprile 2020. Jetstar Japan ha sospeso i voli internazionali e tagliato i voli nazionali. Jetstar Pacific (Vietnam) ha sospeso i voli internazionali e ridurrà significativamente i voli interni.

Il Gruppo Qantas, che comprende Jestar Airways, QantasLink, Jetconnect, Qantas Freight, Sunstate Airlines e Network Aviation, manterrà i collegamenti verso quasi tutte le destinazioni nazionali e regionali australiane in cui operano attualmente Qantas, QantasLink e Jetstar. La riduzione del 60% della capacità deriverà principalmente da una significativa riduzione delle frequenze di volo, ma anche dalle sospensioni delle rotte e dal rinvio di una serie di nuovi servizi che sarebbero stati presto inaugurati.