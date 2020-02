Coronavirus, pronto dossier vertici ministri salute G7 e UE

editato in: da

(Teleborsa) – Si è riunita questa mattina la task-force sul coronavirus denominato Covid-19, sigla che sintetizza corona, virus e disease (malattia), del Ministero della Salute alla presenza del ministro, Roberto Speranza. È stato messo a punto il dossier per la teleconferenza dei ministri della Salute G7 in programma per questo pomeriggio e per il vertice dei ministri della Salute UE convocato a Bruxelles per domani su iniziativa dell’Italia.

Lo rende noto il Ministero della Salute aggiungendo che “sono state valutate le informazioni arrivate dalla conferenza scientifica in corso all’OMS a Ginevra”.