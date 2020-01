Coronavirus, primi due casi in Italia. Conte: “Niente panico, siamo preparati”

editato in: da

(Teleborsa) – E’ allarme anche in Italia per i primi due casi accertati di Coronavirus, il morbo che si sta rapidamente diffondendo dalla Cina e che ha portato alla chiusura della ricca regione di Whuan. Il Premier Giuseppe Conte ha confermato che sono stati accertati due casi a Roma, si tratta di turisti in viaggio, che alloggiavano presso un hotel della Capitale, attualmente sigillato.

I due cinesi sono stati subito ricoverati all’ospedale Spallanzani, “la Bibbia di questo settore”, ha sottolineato Conte, aggiungendo “non c’è nessun motivo di creare panico e allarme sociale” e che si stanno conducendo “attente verifiche per ricostruire il percorso” dei due turisti, i quali avevano fatto alcune tappe in Italia prima di arrivare a Roma. “Sono fiducioso che la situazione rimarrà confinata” precisa il Premier, che conferma la chiusura del traffico aereo da e per la Cina.

Ancora bloccati i 7.000 passeggeri della nave da crociera Costa Smeralda, ferma al porto di Civitavecchia da ieri, dopo che una passeggera proveniente dalla Cina ha manifestato sintomi influenzali. Il Sindaco della città del litorale laziale non ha ancora dato il consenso allo sbarco, benché i test si siano rivelati negativi.

Intanto, l’OMS ha dichiarato che è emergenza globale, attestando che in Cina le vittime sono salite a 212, dopo i 42 decessi registrati in una sola giornata nella provincia di Hubei, ed i contagi sono arrivati a 8.100. L’Organizzazione ha precisato che non è possibile determinare l’ampiezza dell’emergenza, ma bisogna essere preparati per affrontarla. E il portavoce del FMI Gerry Rice ha dichiarato che “è ancora troppo presto per quantificare gli effetti dell’epidemia di coronavirus sull’economia globale“.

Negli Stati Uniti si è verificato il primo caso di contagio uomo-uomo. E’ accaduto in Illinois, dove è stato colpito da Coronavirus il marito di una donna di Chicago tornata da Wuhan.