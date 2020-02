Coronavirus, Patuanelli: pronto pacchetto misure comuni colpiti, si valutano indennità

editato in: da

(Teleborsa) – Pronto il primo pacchetto di misure messe a punto dal MISE per le imprese nei Comuni colpiti dall’epidemia di coronavirus. Tra i principali interventi c’è il rafforzamento del Fondo di garanzia per le PMI e lo stop dei pagamenti di bollette di luce e gas e dei premi assicurativi. Inoltre, il Ministero dello Sviluppo economico e quello dell’Economia “stanno valutando le indennità per danno diretto e indiretto, che attueremo con un secondo pacchetto più ampio assieme ad altre misure”. E’ quanto annuncia in un post su Facebook, il Ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli.

“Martedì al Ministero dello Sviluppo Economico – scrive Patuanelli – abbiamo incontrato le categorie produttive, e assieme a loro abbiamo individuato un set d’interventi che attueremo a breve”.

In sintesi, ecco in cosa consiste il primo pacchetto di norme messe a punto dal MiSE per tutte le imprese ubicate nei comuni colpiti: