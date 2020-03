Coronavirus, Patuanelli: misure per 10 miliardi, chiederemo deficit più alto

editato in: da

(Teleborsa) – “Anche questa mattina ci troveremo per chiudere il Decreto che andrà in approvazione mercoledì, subito dopo che il Parlamento voterà per superare i limiti che abbiamo stabilito sui saldi di finanza pubblica”. Lo ha detto, a Radio Anch’Io, il Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze, Laura Castelli.

Intanto, il pacchetto di misure che il Governo prepara contro la crisi da coronavirus dovrebbe salire a circa 10 miliardi di euro secondo indiscrezioni di stampa, portando così il deficit al limite della soglia UE del 3% del PIL. “L’ordine di grandezza è quello”. A confermarlo il dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli a Circo Massimo su Radio Capital.

Oggi al Consiglio dei Ministri – ha aggiunto – “ci lasceremo un po’ di margine in questo primo provvedimento, ovvero indicheremo un deficit leggermente piu’ alto in modo da avere più possibilità d interventi, non è detto che utilizziamo tutto il gettito nel primo decreto”, ha precisato. “Si può dire che il limite che avevamo messo a 7,5 miliardi verrà sperato“.