Coronavirus, Patuanelli: evitare assembramenti e situazioni di rischio

(Teleborsa) – “Si può andare a fare la spesa, è chiaro che è un motivo di necessità“, invece recarsi “dal parrucchiere per una messa in piega o dal barbiere per farsi la barba non è probabilmente una necessità: quella è una situazione a rischio e se si può evitare di farlo è meglio evitarlo”.

Lo ha detto il Ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, intervistato a Circo Massimo su Radio Capital sulle drastiche misure restrittive alla circolazione in tutta Italia varate ieri dal Governo contro il Coronavirus.

“Lo spirito della misura – ha sottolineato – è evitare gli assembramenti perchè è evidente che il nostro sistema sanitario sta andando in crisi”.