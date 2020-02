Coronavirus, Pacifico (Anief): richiesta applicazione misure urgenti per contenimento fenomeno

editato in: da

(Teleborsa) – “Ci troviamo di fronte a una vera emergenza. Abbiamo inviato al Premier Giuseppe Conte, al Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina, al Ministro dell’Università e Ricerca Gaetano Manfredi, ai Presidenti delle regioni Sicilia, Sardegna, Campania, Basilicata, Marche, Molise, Puglia e Toscana una richiesta di applicazioni misure urgenti in materia di contenimento del fenomeno epidemiologico”. Lo rende noto il Presidente Nazionale Anief, Marcello Pacifico.

Si legge nella nota ufficiale: “Vista l’emanazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, Anief chiede che vengano sospese, ai fini precauzionali, tutte le attività presso le istituzioni scolastiche, gli atenei, gli enti di ricerca, i conservatori e le accademie per almeno due settimane. Si sottolinea inoltre come il sindacato abbia già sospeso le assemblee sindacali e le attività di sportello e consulenza presso tutte le regioni interessate dai focolai ed è disponibile ad estendere tale scelta su tutto il territorio nazionale”.

Inoltre, il Presidente Pacifico ha inviato una direttiva ai Presidenti regionali e ai dirigenti sindacali Anief relativa a indicazioni e norme per la gestione e il contenimento del COVID – 19. Con tale istanza, il giovane sindacato della scuola comunica come sia stata rinviata la XXI conferenza organizzativa dei legali dell’Anief del 27 e 28 febbraio 2020, il Convegno Udir sulla sicurezza delle scuole del 29 febbraio 2020, disposta la chiusura degli sportelli territoriali nelle Regioni, nelle Province e nei Comuni in cui dall’autorità pubblica è stata decisa la chiusura delle istituzioni scolastiche e accademiche, disposto il rinvio delle assemblee sindacali del personale del comparto istruzione e ricerca fino all’8 marzo 2020 nelle Regioni, nelle Province e nei Comuni in cui dall’autorità pubblica si è decisa la chiusura delle istituzioni scolastiche e accademiche.