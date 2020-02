Coronavirus, oltre 1800 decessi. Morto direttore ospedale Wuhan

editato in: da

(Teleborsa) – Il Governo di Pechino ha annunciato che in Cina sono stati superati i 1.800 decessi a causa dell’epidemia di Coronavirus mentre è morto, stroncato proprio dal virus, Liu Zhiming, il capo dell’ospedale di Wuhan, il Wuchang Hospital. Venerdì nello stesso nosocomio era deceduto un infermiere di 59 anni, anch’egli dopo aver contratto il Covid-19.

Ancora da chiarire situazione italiano residente in Usa – Ancora da chiarire, invece, la situazione dell’italiano residente negli Usa sposato con una cittadina americana, parte del gruppo di crocieristi della Diamond Princess. Potrebbe – condizionale ancora d’obbligo – avere contratto il coronavirus insieme ad altri 14 americani che sono risultati positivi al test durante il volo di rientro e che per questo motivo hanno viaggiato in un’area di contenimento. Anche il cittadino italiano, insieme con i circa 300 americani saliti su due voli charter diretti in Texas ed in California, è già rientrato. Adesso si attendono notizie più precise sulla sua condizione.

Diamond Princess, altre 99 casi di contagio – Altre 99 persone sono risultate positive al coronavirus tra quelle bloccate sulla nave da crociera Diamond Princess, ancorata nella baia di Yokohama dall’inizio di febbraio. Il bilancio è di 454 casi su oltre 3 mila persone a bordo.

Nuova terapia a base di plasma sanguigno – Intanto, un funzionario del Ministero cinese delle Scienze e della Tecnologia ha annunciato che la terapia a base di plasma sanguigno ha dato i suoi primi frutti. Mentre i ricercatori lavorano senza sosta per cercare una cura efficace contro il nuovo coronavirus, è stato dimesso dall’ospedale di Wuhan il primo dei pazienti con Covid-19 trattati con una terapia a base di ‘plasma di convalescenza’, ottenuta dal sangue dei soggetti guariti dall’infezione. Un approccio già adottato per Ebola con l’obiettivo di sfruttare gli anticorpi presenti nel sangue di chi ha già combattuto e vinto la malattia, per favorire il recupero di altri malati.