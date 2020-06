Coronavirus, nuovo aumento dei contagi nel mondo. Picchi in diversi Stati

editato in: da

(Teleborsa) – Torna a salire il numero di casi di coronavirus nel mondo con nuovi picchi in diversi Paesi. Negli Usa si è verificato un rimbalzo dei casi in almeno 20 Stati che porta il totale dei positivi a 2.189.128 e il numero delle vittime a oltre 118mila. Solo nelle ultime 24 ore se ne sono registrate 687 e nel solo Stato di New York i decessi sono ormai quasi 31mila. Secondo il quadro della situazione epidemiologica fornito, come di consueto, dalla Johns Hopkins University, a livello globale i casi sono 8,4 milioni, con oltre 450 mila morti.

In Italia, dall’inizio della pandemia sono almeno 238.159 le persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2, 34.514 le vittime. Ma se nel nostro Paese l’emergenza sembra notevolmente rientrata, in altre parti del mondo il virus sta continuando la sua corsa.

INDIA – L’India ha registrato il record di casi in un giorno. Il ministero della Sanità di Nuova Delhi ha annunciato che sono 13.586 i contagi registrati nelle ultime 24 ore, per un totale di 380.532. I decessi in più rispetto a ieri sono 336 ed il bilancio sale così a 12.573 morti dall’inizio dell’emergenza sanitaria. A causa della nuova impennata – emersa dopo un primo allentamento delle restrizioni – il Paese ha ripristinato il lockdown nella città meridionale di Chennai e in tre distretti vicini, per un totale di oltre 15 milioni di persone.

MESSICO – A registrare un nuovo record giornaliero è stato anche il Messico con 5.662 nuovi casi di Covid-19 che portano il totale dei contagi a 165.455. Le autorità sanitarie hanno riferito di altri 667 morti nelle ultime 24 ore, per un totale di 19.747 decessi. Il Messico è il terzo paese americano per numero di morti, dopo Stati Uniti e Brasile, e il quinto per numero di casi, dopo Stati Uniti, Brasile, Perù e Cile.

BRASILE – In Brasile – secondo quanto ha reso noto il ministero della Sanità brasiliano – sono stati registrati 1.238 nuovi morti a causa del coronavirus nelle ultime 24 ore. Il totale dei decessi arriva, così, a 47.748. Le persone contagiate dall’inizio dell’epidemia sono 978.142, 22.765 in più rispetto a ieri.

GERMANIA – Sale a 730 il numero dei casi positivi di coronavirus registrati dall’inizio della settimana tra i dipendenti del mattatoio nella città tedesca di Guetersloh, nel Nord Reno-Westfalia. Le autorità, a seguito dello scoppio del focolaio, hanno messo preventivamente in quarantena circa 7mila persone, tra cui tutti i lavoratori dell’impianto, che ha temporaneamente sospeso la lavorazione, mentre tutte le scuole e i centri ricreativi della zona sono stati chiusi. Le autorità locali hanno inoltre chiesto, e ottenuto, l’intervento dei militari per effettuare tamponi a tappeto.

CINA – A Pechino, in seguito al focolaio individuato sabato scorso, iniziato presso il mercato all’ingrosso di pesce di Xinfadi, sono stati rilevati negli ultimi sette giorni 158 nuovi casi di contagio da Covid-19. L’autorità sanitaria cinese ha segnalato 32 nuovi casi di Covid-19 nella Cina continentale nelle ultime 24 ore, di cui 28 trasmessi a livello nazionale e quattro importati. A Pechino sono stati segnalati 25 casi, due nella provincia di Hebei e uno nella provincia di Liaoning.

RUSSIA – La Russia ha registrato altri 7.972 casi di Covid-19, che portano a 569.063 il numero complessivo dei contagi. Stando a quanto riferito oggi dal Centro di risposta nazionale al coronavirus, altre 181 persone sono morte nelle ultime 24 ore, per un totale di 7.841 decessi. Ad oggi i guariti sono 324.406.

GIAPPONE – Ieri i nuovi casi di coronavirus registrati sono stati 68, di cui oltre la metà a Tokyo.