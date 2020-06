Coronavirus, nel mondo superati i 6 milioni di contagi

editato in: da

(Teleborsa) – Sono più di 6 milioni i casi accertati di Covid-19 nel mondo. Il bilancio della Johns Hopkins University parla infatti di 6.171.182 positivi, mentre il numero di decessi ha raggiunto quota 372.116.

Il paese con più casi restano gli Stati Uniti – più di 1,7 milioni di casi e 104.383 decessi – seguito dal Brasile che ha superato i 500mila positivi al coronavirus con 29.314 decessi.

In particolare l’America Latina ha superato nelle ultime 24 ore la barriera di 1 milione di contagiati, con 51.216 morti. Dopo il Brasile, i paesi più colpiti del Continente risultano essere il Perù (164.476 positivi, 4.506 decessi) ed il Cile (quasi 100 mila contagi, 1.054 decessi).

Intanto le Isole Galapagos riaprono ai turisti dal primo luglio. Le Galapagos, isole ecuadoriane patrimonio naturale dell’umanità, riapriranno le loro porte ai turisti dal primo luglio. Lo ha annunciato sabato il vicepresidente ecuadoriano Otto Sonnenholzner: “Possiamo già iniziare a pensare al futuro, alla riapertura, con le Galapagos che diventeranno presto la prima destinazione turistica sicura in termini di salute”, ha dichiarato il vicepresidente in un video su Twitter.

La Nuova Zelanda ha registrato zero casi per il nono giorno consecutivo. Il bilancio dell’epidemia è quindi fermo a 1.504 casi diagnosticati, con 1.154 confermati e 350 “probabili”. Come ha riportato il quotidiano britannico The Guardian, solo un paziente viene considerato come caso attivo, e si trova in isolamento domestico.