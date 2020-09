Coronavirus, nel mondo oltre 27 milioni di casi e 890mila morti

editato in: da

(Teleborsa) – Superati nel mondo i 27 milioni di casi (27.332.433) e gli 890mila decessi (892.443). Questo il bilancio aggiornato della pandemia Covid-19 secondo i dati dell’università americana Johns Hopkins.

A livello globale il Paese più colpito rimangono gli Stati Uniti dove è stata superata la soglia dei 6,3 milioni di contagi (6.300.622; +24.257). Sempre negli Usa i morti hanno raggiunto quota 189.208 (+267), mentre dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono guarite 2.333.551 persone (+17.556). Attualmente i positivi nel Paese sono 3.777.863 (+6.434).

Con 4.280.422 (+75.809) di casi totali l’India supera il Brasile (4.147.794; +10.273) e diventa il secondo Paese al mondo per numero di contagi. Le persone attualmente positive in India sono 883.697 (+1.155) mentre i decessi 72.775 (+1.133). In Brasile

471.633 (-17.083) gli attivi al momento mentre i decessi salgono a 126.960 (+310).

In Europa rimane critica la situazione in Francia dove i positivi sono, al momento, 247.958 (+19.347), i decessi sono 30.732

(+2), e il totale dei casi dall’inizio dell’epidemia è arrivato a 367.174 (+19.906). Nel Paese, intanto, si moltiplicano le zone rosse con altri sette dipartimenti classificati ad alto rischio coronavirus che portano a 28 il numero delle aree in cui è possibile adottare “misure rafforzate” per contenere la pandemia. Si tratta dei dipartimenti Nord, Basso Reno, Senna Marittima e Côte-d’Or, quattro dipartimenti che comprendono grandi città come Lille, Rouen, Le Havre, Strasburgo e Digione, più due dipartimenti della Corsica (Corsica- Sud e Haute-Corse) e l’isola della Reunion, nell’Oceano Indiano.

Un’impennata di casi si è registrata anche nel Regno Unito dove, al momento, i positivi sono 308.984 (+2.948) e i decessi hanno raggiunto i 41.643 (+3). Complessivamente nel Paese sono 352.451 i casi accertati dall’inizio dell’emergenza (+2.951).

Alta l’allerta anche in Spagna dove i positivi sono 345.657 (+26.462), i decessi 29.516 (+98), e il totale dei casi dell’inizio dell’epidemia ha raggiunto quota 525.549 (+26.560).