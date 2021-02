Coronavirus, nel mondo oltre 113 milioni di casi e 2,5 milioni di morti da inizio pandemia

editato in: da

(Teleborsa) – Salgono a oltre 113 milioni i casi di Covid-19 diagnosticati nel mondo dall’inizio della pandemia mentre i decessi superano i 2,5 milioni. I dati riportati dalla Johns Hopkins University parlano di 113.002.186 contagi e 2.507.624 decessi a livello globale.

Con 28.413.373 casi accertati e 508.307 morti gli Stati Uniti sono il Paese più colpito. A preoccupare è soprattutto la diffusione delle varianti del coronavirus. In occasione discorso per celebrare il traguardo dei 50 milioni di vaccini somministrati in Usa, invitando a mantenere l’attenzione alta mettendo in pratica ogni misura prevista per il contenimento del contagio, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha avvertito che “i contagi” del coronavirus nel Paese “potrebbero nuovamente aumentare a causa delle nuove varianti”. Secondo i dati comunicati dai Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie negli Usa sono almeno 2.157 casi di varianti – individuate per la prima volta nel Regno Unito, in Sud Africa e in Brasile – segnalati negli Stati Uniti. La stragrande maggioranza di questi casi, 2.102, è rappresentata dalla variante più contagiosa nota come B.1.1.7, originariamente rilevata nel Regno Unito. Questa variante è stata trovata in 43 stati. Quasi un quarto dei contagi è stato confermato in Florida. Inoltre, ci sono 49 casi totali di una variante inizialmente appurata in Sud Africa, chiamata B.1.351: sono stati accertati in 14 stati e a Washington, DC. Infine, sono stati scoperti sei casi totali della variante P.1 collegata al Brasile, in cinque diversi Stati Usa.

Sopra i 3 milioni di casi anche India (11.063.491), Brasile (10.390.461), Regno Unito (4.166.727), Russia (4.164.802), Francia (3.746.475), Spagna (3.180.212). Sopra i 2 milioni di contagi l’Italia (2.868.435), Turchia (2.674.766), Germania (2.427.069), Colombia (2.241.225), Argentina (2.093.645) e Messico (2.069.370).