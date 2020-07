Coronavirus, negli Stati Uniti è record di contagi in un giorno

editato in: da

(Teleborsa) – Impennata record di nuovi casi negli Stati Uniti, con il numero di contagi in un giorno che supera per la prima volta da quando è iniziata la crisi sanitaria da Coronavirus quota 50 mila (52.898 casi quelli registrati dalla Johns Hopkins University).

Stando ai numeri pubblicati dall’Università americana che sta monitorando l’andamento della pandemia, nel Paese sono 2.682.270 i casi totali di Covid-19, con 128.028 morti. È piena emergenza a Houston in Texas dove le strutture ospedaliere hanno raggiunto il 100% della capienza mentre nuovi picchi di contagio vengono registrati in Alaska e Arizona. La California ha ripristinato il lockdown sul 75% del suo territorio.

Non va meglio in Brasile che resta al momento il paese più colpito dal Coronavirus nell’America Latina e il secondo nel mondo proprio dietro gli Stati Uniti: nelle ultime 24 ore più di 46mila nuovi casi (1.448.753 i casi totali) e 1.038 decessi (60.632 da inizio emergenza). In relazione a casi totali e decessi seguono Perù (288.477 e 9.860) e Cile (282.043 e 5.753), e altri 7 paesi con più di 30.000 contagi: Messico (231.770 e 28.510), Colombia (102.009 e 3.470), Argentina (67.197 e 1.351), Ecuador (58.257 e 4.576), Repubblica Dominicana (33.387 e 754), Panama (34.463 e 645) e Bolivia (32.219 e 1.123).

Si riaccende la paura per un’acutizzarsi dell’emergenza a Tokyo, in Giappone, dove per la prima volta dal 2 maggio i contagi giornalieri superano quota 100 (107) – dopo quasi due mesi che erano stati contenuti sotto la media di 50 al giorno – e in Israele, dove nella giornata di ieri si è registrato il secondo record consecutivo di contagi: il ministero della Salute israeliano ha registrato 868 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, dopo gli 859 del giorno precedente. Due le nuove vittime per complessivi 322 decessi nel Paese.