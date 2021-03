Coronavirus, monitoraggio ISS-Min.Salute: Rt medio nazionale di nuovo sopra l’1 (1,06)

editato in: da

(Teleborsa) – In base all’ultimo monitoraggio ISS-Ministero della Salute (relativo al periodo tra il 22 e il 28 febbraio) c’è una “netta accelerazione dell’epidemia”, con una previsione di un ulteriore peggioramento. Il report – ora allo studio della Cabina di Regia – segnala un’incidenza nazionale che sfiora i 200 (194,87 casi Covid per 100.000 abitanti) e che potrebbe raggiungere nei prossimi giorni 250, oltre a un Rt medio nazionale che supera la soglia dell’1 e si attesta a quota 1,06 (nel precedente rapporto era 0,99).



Il documento segnala inoltre che il tasso di occupazione in terapia intensiva a livello nazionale è complessivamente in aumento (26% contro il 24% della scorsa settimana): il numero di persone ricoverate in terapia intensiva al 2 marzo sono 2.327, in risalita da 2.146 della settimana scorsa. Cresce anche il numero di persone ricoverate in aree mediche, che passano da 18.295 del 23 febbraio alle 19.570 del 2 marzo.

I dati del monitoraggio settimanale saranno presentati nel pomeriggio nel corso di una conferenza stampa.