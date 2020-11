Coronavirus, misure del nuovo DPCM in vigore da venerdì

editato in: da

(Teleborsa) – Il nuovo DPCM con le misure riservate alle aree gialle, arancioni e rosse entrerà in vigore venerdì 6 novembre e non più domani come era stato precedentemente previsto. A comunicarlo è Palazzo Chigi sottolineando che “lo ha deciso il Governo per consentire a tutti di disporre del tempo utile per organizzare le proprie attività”.

Nel frattempo il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato che alle 20.20 terrà una conferenza stampa a Palazzo Chigi per illustrare le misure del provvedimento.

Con il nuovo Dpcm tornerà anche l’autocertificazione per gli spostamenti in tutta Italia: dopo le 22, infatti, sarà necessario giustificare i propri spostamenti nei Comuni inseriti nelle zone gialle.

Il modulo è disponibile sul sito del Viminale ed è lo stesso che era stato predisposto in occasione del Dpcm del 24 ottobre scorso quando era utilizzabile per le ordinanze in vigore nelle Regioni dove era stato stabilito il coprifuoco.

Si tratta di un modello standard, a disposizione tutte le pattuglie delle forze di polizia, dove i cittadini dovranno indicare i motivi dello spostamento. I controlli verranno fatti a campione e chi non riuscirà a dimostrare il motivo indicato nell’autocertificazione, verrà denunciato.