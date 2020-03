Coronavirus, Misiani: “Lavoriamo per estensione moratoria e contributi a partire IVA”

editato in: da

(Teleborsa) – Il Governo è al lavoro per una moratoria più ampia dei prestiti a imprese e famiglie. Lo ha detto il viceministro all’Economia, Antonio Misiani, 24Mattino su radio 24, parlando del pacchetto di misure economiche che il governo sta approntando per l’emergenza Coronavirus.

“Stiamo dialogando con la Banca d’Italia e immaginiamo forme di garanzia pubblica che aiuti il sistema bancario a sostenere nel migliore dei modi possibili questo intervento”, ha assicurato il viceministro.

Aiuti arriveranno anche per le partite IVA e per i settori maggiormente coinvolti dalla crisi, come turismo, logistica, trasporti, cultura. “Per questi ragioniamo su esenzione moratoria di tasse e contributi”, ha spiegato Misiani,.

“Gli ammortizzatori sociali – ha ricordato – non sono previsti per tutti i lavoratori dipendenti e questo pone un problema di esenzione attraverso la cassa in deroga e il fondo di integrazione salariale“.