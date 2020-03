Coronavirus, Michel a Mattarella: “l’Italia non è sola”

editato in: da

(Teleborsa) – “L’Italia non è sola”. Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, esprime il senso di vicinanza e cooperazione delle istituzioni europee al paese in una lettera al presidente Mattarella anticipata dal sito del Corriere della Sera: “le istituzioni europee lavorano con il presidente Conte e con il governo al coordinamento di azioni più efficaci a livello di Unione europea”.

“La risposta dell’Italia costituisce un modello per molti Paesi, non solo in Europa, costretti, con un ritardo di qualche settimana, a far fronte alle medesime esigenze”, elogia Michel nel messaggio inviato al Quirinale, “Nessun Paese può farcela da solo in questa crisi. Nessun Paese deve farcela da solo: dobbiamo aiutarci e sostenerci l’un l’altro. E’ questa l’essenza vera della solidarietà europea ed il senso profondo della comunità di Stati e del modello di cooperazione che l’Italia ha così fortemente contribuito a costruire”. Il messaggio del presidente Michel arriva a meno di una settimana del prossimo Summit europeo in cui si dovranno trovare misure condivise per affrontare la crisi sanitaria in corso e quella economica conseguente.

“Sento innanzitutto di dover rivolgere all’Italia tutta l’ammirazione non solo mia, ma anche dei membri del Consiglio europeo – aggiunge Michel – per gli sforzi incredibili del personale sanitario, che lavora in condizioni emergenziali senza interruzione da settimane oramai, e per il lavoro instancabile della Protezione civile”. Michel ha riconosciuto alle autorità del paese un ruolo di “pioniere” nell’emergenza, “in un momento in cui alcuni possono aver sottostimato la portata della minaccia, l’Italia ha dimostrato un risoluto senso di previdenza, unità e resilienza“.