Coronavirus: malati ancora in calo, altri 402 morti. A Milano contagi su

(Teleborsa) – In Italia le persone complessivamente risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 192.994, di questi, 106.527 sono i contagiati attuali. Le persone guarite nelle ultime 24 ore sono 2.922, per un totale di 60.498 (ieri aumento record di 3.033.). Il totale delle vittime è, invece, di 25.969, 420 in più in un giorno (ieri 464). Il dato è stato reso noto dalla Protezione civile.

Prosegue ancora il trend in calo dei ricoveri in terapia intensiva. Ad oggi sono 2.173, 94 in meno rispetto a ieri. Di questi, 756 sono in Lombardia, 34 in meno rispetto a ieri. Dei 106.527 malati complessivi, 22.068 sono ricoverati con sintomi, 803 in meno rispetto a ieri e 82.286 sono quelli in isolamento domiciliare.

In più della metà delle regioni italiane si registra un calo dei malati per il coronavirus. Dai dati della protezione civile emerge infatti che i pazienti attualmente positivi sono in diminuzione in 11 regioni – Emilia Romagna, Veneto, Toscana, Liguria Campania, Puglia, Abruzzo, Umbria, Sardegna, Calabria e Valle d’Aosta – e nelle province autonome di Trento e Bolzano. Inoltre, in Basilicata non si registrano nuovi casi. In controtendenza, invece, sono ancora la Lombardia, con 495 nuovi malati in più rispetto a ieri, e il Piemonte, con 239 in più.

Lazio sesto giorno sotto i 100 – “Oggi registriamo un dato di 78 casi di positività e prosegue un andamento stabilmente sotto i 100 casi e un trend al 1,3%. Dobbiamo proseguire e stabilizzare questa discesa. Aumentano i controlli sulle Rsa e le strutture socio-assistenziali private accreditate. Sono ad oggi 506 le strutture per anziani ispezionate su tutto il territorio”. Lo ha detto l’Assessore regionale alla sanità Alessio D’Amato al termine dell’odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere e Policlinici universitari e ospedale Pediatrico Bambino Ge

“La curva si è piegata, possiamo guardare con fiducia al futuro, ma con cautela – ha detto il Ministro della Salute Roberto Speranza nel corso dell’inaugurazione dell’Edificio Alto Isolamento dell’Istituto Spallanzani di Roma -. Ci sono le condizioni per programmare il domani ma con i piedi ben piantati nell’oggi. Il virus circola ancora nel nostro territorio, guai a pensare che la battaglia sia vinta. Abbiamo creato le condizioni ma adesso prudenza e gradualità massima, siamo davanti a un nemico difficile”.