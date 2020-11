Coronavirus, Macron annuncia fine del lockdown ed è boom di prenotazioni viaggi

editato in: da

(Teleborsa) – È corsa al biglietto in Francia dopo che il presidente Emmanuel Macron ha annunciato la fine del lockdown e la possibilità di viaggiare da una regione all’altra.

Secondo fonti delle ferrovie SNCF, nel minuto successivo all’annuncio le vendite di biglietti hanno toccato un aumento del 400%. L’azienda francese aveva previsto e aveva rafforzato le squadre di turno sulle piattaforme di prenotazione.

In forte aumento anche le prenotazioni di auto a noleggio mentre le compagnie aeree restano in attesa di miglioramenti per le prenotazioni di viaggi più lunghi.