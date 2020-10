Coronavirus, Lombardia: record di casi giornalieri, da domani coprifuoco notturno

editato in: da

(Teleborsa) – Sono più di 4mila i nuovi casi di Covid-19 accertati oggi in Lombardi. A riportarlo un’anticipazione di Ansa sui numeri di giornata dell’epidemia in Italia. Un numero record – il numero più alto risaliva al 21 marzo, quando i contagi verificati erano stati 3.251 ma con un numero di test decisamente inferiore di quello odierno – anche a fronte dei circa 36mila tamponi effettuati che portano il rapporto positivi/tamponi a superare il 10% contro il 9,3% di ieri.

300 i nuovi ricoverati con sintomi, una decina in più i pazienti portati in terapia intensiva. Numeri che hanno accelerato la stretta sugli spostamenti da parte di Regione e Governo. È arrivata infatti la firma del Governatore Attilio Fontana e dal ministro della Salute Roberto Speranza sull’ordinanza che stabilisce il coprifuoco dalle 23 alle 5 in tutta la Lombardia a partire da domani da giovedì 22 ottobre. In quella fascia oraria consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d’urgenza ovvero per motivi di salute. In ogni caso è consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza ed è prevista un’autocertificazione per giustificare gli spostamenti. La misura resterà valida almeno fino al 13 novembre 2020.

Il presidente Fontana ha intanto annunciato anche la riapertura delle strutture sanitarie temporanee allestite nei padiglioni della Fiera di Milano e di Bergamo: “garantiranno al sistema lombardo i primi 201 posti letto aggiuntivi di cure intensive, che saranno gradualmente occupati”.