Coronavirus, l’Austria minaccia di bloccare 100 milioni di dosi Pfizer nel IV trimestre

(Teleborsa) – L’Austria ha minacciato di bloccare 100 milioni di dosi del vaccino Pfizer per i Paesi Ue per il quarto trimestre. Secondo quanto ha riportata Ansa citando fonti diplomatiche europee a Bruxelles, il Paese alpino avrebbe chiesto una consegna più massiccia dei 10 milioni di dosi che verranno anticipati dal lotto tra aprile e giugno, e che in parte dovranno andare ai Paesi più bisognosi.

Nel frattempo, sono 16.017 i casi Covid-19 accertati nelle ultime 24 ore in Italia con poco più di 300mila tamponi totali. Il Ministero della Salute riporta che i casi complessivi di Covid-19 da inizio emergenza sono più di 3,5 milioni.

Sono 529 i decessi registrati oggi, che porta il conteggio totale a raggiungere quasi quota 109mila da inizio pandemia. Lieve decrescita del numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva (oggi sono 5 in meno, 3.716 totali), mentre cresce leggermente quello degli ospedalizzati con sintomi, 68 in più rispetto a ieri (sono 29.231 in totale).