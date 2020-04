Coronavirus, la rivista di “bordo” mensile Italo ora da “casa” per la crisi

editato in: da

(Teleborsa) – Anche per questo mese di Aprile, al centro del delicato momento globale legato all’emergenza Covid-19, Italo mette a disposizione dei suoi viaggiatori la propria rivista mensile ma, visto il momento e le disposizioni anti contagio, la pubblicazione periodica è in formato elettronico per essere consultata tranquillamente da casa, anche attraverso i canali social della società: Facebook, Instagram, Twitter e LinkedIn ed i siti http://www.italotreno.it e http://www.italospa.it . E a quanti iscritti al programma fedeltà “Italo Più” arriverà il link con versione sfogliabile del magazine, consegnata per posta elettronica con la prossima newsletter.

Tra i numerosi suggerimenti e notizie, per questo mese con il magazine Italo vi facciamo conoscere meglio Reggio Emilia, città scrigno di tesori da scoprire, e Sorrento, località campana che ha stregato generazioni di poeti e scrittori, artisti e turisti di tutto il mondo. Ora in aprile, intanto, potete approfondire le classiche ricette italiane dedicate alla Pasqua cimentandovi in cucina a replicare queste sfiziosità, ingaggiando simpatiche e gustose challenge “virtuali” con foto e video golosi.

Per essere sempre informati, c’è poi il prezioso approfondimento Italo in materia di salute e sicurezza per fronteggiare questo momento delicato. Italo ha ridotto fortemente la sua offerta commerciale, garantendo comunque 2 servizi giornalieri per assicurare gli spostamenti assolutamente necessari, e ha da subito ha messo in campo misure urgenti, sia a bordo che nelle strutture di terra, volte alla prevenzione, al contenimento e alla gestione dell’emergenza da COVID-19 attenendosi scrupolosamente alle ordinanze e alle disposizioni ministeriali vigenti per la sicurezza dei propri clienti e del proprio personale.