Coronavirus, Jeffrey Hedberg Ad WINDTRE: “impegno e grande senso di responsabilità”

(Teleborsa) – Per Jeffrey Hedberg, Amministratore Delegato di WINDTRE, “la vicenda Coronavirus, che sta proiettando un’ombra sulle nostre case, sui nostri uffici, sugli ospedali e perfino sui parchi giochi, va affrontata con grande senso di responsabilità. La nostra azienda, continua, leader nei servizi di connettività, si è subito impegnata per fornire un contributo concreto. Abbiamo messo in campo una serie di iniziative a favore dei nostri clienti nelle zone a rischio e adottato delle chiare misure di precauzione per tutte le nostre persone, a partire dall’adozione dello smart working in tutte le nostre sedi”.

“Penso, come CEO di WINDTRE – conclude Hedberg – che questo settore possa dare un grande supporto in questo momento perché è in grado di abilitare e rafforzare i servizi di connettività, per un accesso rapido ed efficace alle informazioni”.