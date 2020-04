Coronavirus, Italo e Croce Rossa Italiana insieme per fronteggiare emergenza

editato in: da

(Teleborsa) – Italo al fianco della Croce Rossa Italiana. Per fronteggiare l’emergenza coronavirus, i volontari della Croce Rossa Italiana potranno utilizzare i treni Italo gratuitamente per motivi di servizio, per spostarsi fra le diverse strutture sanitarie lungo il territorio nazionale e per trasportare beni sanitari di prima necessità come mascherine e materiali sanitizzanti. Un accordo – spiega Italo in una nota – nato dalla volontà di sostenere il Paese e tutti coloro che in questi giorni lavorano in prima linea per combattere il virus.

“Italo ha deciso di fare la sua parte. Siamo orgogliosi di questa iniziativa e di accogliere a bordo i tanti volontari della Croce Rossa, fornendo il massimo supporto in questo periodo così complesso – afferma l’amministratore delegato di Italo, Gianbattista La Rocca. Siamo certi che simili sinergie saranno fondamentali per ripartire”.

“Grazie alla disponibilità offerta da Italo, le nostre Volontarie e i nostri Volontari potranno spostarsi gratuitamente per esigenze di servizio. Questo – sottolinea il segretario generale della Croce Rossa, Flavio Ronzi – consentirà la mobilità di quanti sono impegnati a garantire, tra le tante attività, anche la consegna di spesa e farmaci soprattutto nelle zone più colpite del Paese”.