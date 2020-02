Coronavirus, Italia paese con più contagi in Europa. CdM vara misure straordinarie

editato in: da

(Teleborsa) – Quasi 80 contagi, due vittime, due focolai principali in Lombardia e in Veneto: il bilancio del secondo giorno dell’emergenza del coronavirus nel nostro Paese che è quello in Europa dove si registrano più contagi – dopo l’escalation di casi al Centro Nord– ha spinto il Governo a un Consiglio dei Ministri straordinario e d’urgenza che si è tenuto ieri durante il quale è stato approvato un decreto legge con il quale verrà impedito alle persone che si trovano nelle aree di focolaio in Lombardia e Veneto di allontanarsi.

“Lo scopo – ha detto il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa – che non sarà oggi a Bari, giornata conclusiva dell’incontro ‘Mediterraneo frontiera di pace’ organizzato dalla Cei – è tutelare il bene della salute degli italiani”. Tra le varie iniziative anche la sospensione di tutte le manifestazioni sportive e pubbliche in generale (come anche quelle religiose) nelle due Regioni – tra queste le partite di serie A come Inter-Sampdoria, Atalanta-Sassuolo e Verona-Cagliari – e la sospensione delle gite scolastiche su tutto il territorio nazionale.

Specialisti dell’Oms a Wuhan – Prosegue, intanto, la missione congiunta guidata dall‘Organizzazione Mondiale della Sanità che lavora sull’epidemia in Cina: il team di esperti composta da personale proveniente da Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie e dagli Istituti nazionali di salute degli Usa, così come di Singapore, Corea del Sud, Giappone, Nigeria, Germania e Russia è in viaggio a Wuhan, l’epicentro dell’epidemia, ha detto il direttore generale dell’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus durante un briefing.

Nel frattempo, il bilancio mondiale del coronavirus sale a 2.461 vittime, secondo la mappa online della statunitense Johns Hopkins University. Stando ai dati pubblicati, i casi confermati di contagio sono 78.766, tra cui i 76 italiani. Sono, invece, 23.133 le persone guarite ad oggi.