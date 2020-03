Coronavirus, Innovatec dona 100mila euro agli ospedali lombardi

editato in: da

(Teleborsa) – Anche il mondo delle PMI scende in campo con una scelta di sostenibilità ed impegno, mettendo a disposizione risorse per la sanità duramente provata in questi giorni dallo sforzo di contenere l’emergenza Coronavirus.

Il CdA di Innovatec ha infatti deciso oggi di aderire all’iniziativa della controllante Sostenya Group di donare 200 mila euro agli ospedali lombardi e ha dato l’ok allo stanziamento di 100mila euro. Gli ulteriori 100mila euro arriveranno dalla correlata Green Up S.r.l.

“Sentivamo di dovere fare qualcosa per combattere questo devastante virus – hanno commentato i Presidenti del cda di Sostenya Group Plc e Innovatec Pietro Colucci e Roberto Maggio – In questi casi è importante fare la scelta giusta. E’ per questo motivo che abbiamo pensato di supportare gli ospedali lombardi ed il loro personale medico che giorno per giorno e ora per ora stanno assistendo impavidi la nostra comunità”.