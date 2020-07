Coronavirus, in Lombardia obbligo mascherina all’aperto se manca distanziamento

editato in: da

(Teleborsa) – Mascherina all’aperto solo se non si può assicurare il distanziamento e obbligo di indossarla nei luoghi chiusi e sui mezzi di trasporto. È quanto prevede la nuova ordinanza regionale, in vigore da domani, 15 luglio, che il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, dopo aver sentito il parere del comitato tecnico scientifico, si appresta a firmare.

Il cambio di passo che allenta le precedenti misure di prevenzione. Scadono, infatti, oggi le disposizioni che imponevano di indossare sempre la mascherina all’aperto sul territorio regionale. In regione l’obbligo di coprire naso e bocca anche all’aperto con mascherine o altri indumenti come sciarpe e foulard era stato rinnovato il 29 giugno fino a domani, 14 luglio, con l’ultima ordinanza regionale.

La mascherina dovrà comunque essere portata sempre con sé.

Se la Lombardia rimane la regione più colpita, per la prima volta viene superata dal Lazio per numero complessivo di pazienti ricoverati nei reparti o in terapia intensiva, 202 contro 198. Ieri, secondo i dati del ministero della Salute, si sono registrate 13 vittime di cui ben 9 in Lombardia, che con 94 contagiati torna sopra il 55% della media nazionale.