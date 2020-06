Coronavirus in Italia: risalgono i contagi, 2 su 3 sono in Lombardia

editato in: da

(Teleborsa) – Salgono a 236.142 i casi totali di coronavirus in Italia, con un incremento di 379 unità, in crescita, dunque, rispetto a ieri quando erano stati 202: 252 dei nuovi contagi (il 66,4%) è stato rilevato in Lombardia.

Secondo l’ultimo bollettino diffuso dalla Protezione civile, gli attualmente positivi sono 30.637, con un decremento di 1.073 rispetto a ieri mentre i dimessi e i guariti sono 171.338 (+1.399). Con i 53 morti di oggi (ieri erano stati 71) il totale delle vittime sale a 34.167: nelle ultime 24 ore non si è registrato alcun decesso in dieci regioni (Emilia Romagna, Marche, Trentino Alto Adige, Abruzzo, Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta, Calabria, Molise e Basilicata).

Salgono a 77 i casi di coronavirus collegati al focolaio del San Raffaele Pisana di Roma e si “allargano” al territorio di Latina dove la Asl registra un positivo. Tre finora i decessi, di cui uno nelle ultime 24 ore. Sono 7 i nuovi positivi riconducibili a quel cluster su un totale di 20 casi registrati oggi nel Lazio.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 17.340 in Lombardia, 3.183 in Piemonte, 2.000 in Emilia-Romagna, 922 in Veneto, 521 in Toscana, 250 in Liguria, 2.517 nel Lazio, 902 nelle Marche, 610 in Campania, 467 in Puglia, 71 nella Provincia autonoma di Trento, 849 in Sicilia, 112 in Friuli Venezia Giulia, 539 in Abruzzo, 99 nella Provincia autonoma di Bolzano, 26 in Umbria, 43 in Sardegna, 6 in Valle d’Aosta, 52 in Calabria, 116 in Molise e 12 in Basilicata.