Coronavirus in Italia, prima vittima in Veneto. Conte: “Pronti a valutare nuove misure”

(Teleborsa) – E’ Adriano Trevisan, 78 anni, la prima vittima di Coronavirusmorta in Italia, ricoverato da 15 giorni, era uno dei due contagiati nel padovano. Il bilancio dell’epidemia nel nostro Paese è, al momento, di 22 contagi: oltre alla vittima, sono 16 in Lombardia, 2 in Veneto e 3 dei giorni scorsi nel Lazio.

19 italiani “Diamond” a Cecchignola dopo visite – Intanto, è atterrato all’alba all’aeroporto militare di Pratica di Mare il KC-767A dell’Aeronautica militare che ha riportato a casa parte degli italiani che erano a bordo della Diamond Princess, la nave da crociera bloccata in Giappone dall’emergenza coronavirus, trasferiti dopo aver terminato le visite alla Cecchignola a Roma.

Conte: “Pronti a valutare nuove misure” – “Abbiamo preso tutte le misure e siamo disponibili a valutarne ulteriori, se necessarie”. Così il premier Giuseppe Conte al termine della riunione straordinaria alla Protezione Civile finita nella notte. “Rassicuriamo tutta la popolazione – ha aggiunto – al momento abbiamo messo in quarantena tutte le persone che sono venute in contatto con i casi certificati positivi”.

Speranza: “Siamo all’altezza di questa sfida” – Allontana panico e allarmismo anche il Ministro della Salute Roberto Speranza al termine del vertice sul coronavirus alla Protezione Civile che dicendosi convinto che il “Servizio Sanitario Nazionale Italiano sia all’altezza di questa sfida”, ha aggiunto: “Siamo al lavoro per una nuova ordinanza da sottoscrivere con la Regione Veneto, l’obiettivo è contenere in aree limitate l’epidemia”. Un provvedimento simile a quello già in atto per i Comuni del lodigiano.

IL BILANCIO NEL MONDO – Il Coronavirus ha provocato finora 2.360 vittime a livello mondiale, incluso l’italiano deceduto ieri sera in Veneto: è quanto emerge dal bilancio aggiornato della statunitense Johns Hopkins University. Il totale dei casi confermati di contagi è salito a quota 77.662, mentre i pazienti guariti finora sono 21.029.